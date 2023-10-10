Центробанк представит новые банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей 16 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский Центробанк представит обновленные банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей. Презентация состоится в 12:00 16 октября, сообщается на сайте регулятора.

"В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук", – говорится в сообщении.

Презентация состоится в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, дом 4.

Информация о выпуске новых модернизированных купюр появилась в конце сентября. По словам Белова, они будут современными, в соответствии с мировыми трендами.

Он уточнял, что по сравнению с обновленной купюрой в 100 рублей банкноты в 1 000 и 5 000 рублей будут иметь больше защитных элементов.

В России обновили 100-рублевую банкноту