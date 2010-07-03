Москва и Дюссельдорф подписали документы о сотрудничестве до 2023 года

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Власти Москвы и Дюссельдорфа подписали коммюнике о партнерском сотрудничестве между городами на 2020-2023 года. Также подписано соглашение между московским департаментом культуры и управлением культуры Дюссельдорфа.
Подписи на документах поставили глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, обер-бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзель, руководитель департамента культуры Александр Кибовский и начальник управления культуры Дюссельдорфа Ханс-Георг Лоэ, сообщает Агентство "Москва".
Встреча состоялась в мэрии Москвы в рамках Дней Дюссельдорфа.
"Сотрудничество между Москвой и Дюссельдорфом – это один из ярких примеров, как в наше непростое время можно сотрудничать", – сказал Черемин, добавив, что Германия является важным экономическим партнером Москвы.
По его словам, за последние пять лет контакты между Москвой и Дюссельдорфом стали еще более плотными.
"Нам в этот раз в Дни Дюссельдорфа в Москве встречаются школьники. Мероприятие посвящено школьному обмену. Конечно, мы работаем с вами совместно в области спорта и в области экономики. В этот раз в Дни Дюссельдорфа пройдут мероприятия, посвященные стартапам", – сказал он.
Кибовский подчеркнул, что программа может стать новым импульсом для развития культурного обмена. В соглашении между двумя городами есть лучшие практики из предыдущих соглашений.
В Москве зарегистрировано более 500 предприятий с немецким капиталом в уставном фонде. По состоянию на 1 апреля 2019 года объем накопленных немецких инвестиций в экономике Москвы составил 7,7 миллиарда долларов. Товарооборот между зарегистрированными в Москве организациями и немецкими партнерами по итогам первого полугодия этого года составил почти 6 миллионов долларов.
В этом году на гастроли в Дюссельдорф выезжал театр "Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой". Осенью начались обменные стажировки художников-фотографов в Москве и Дюссельдорфе. 10 октября в Москве стартовали Дни Дюссельдорфа, которые будут идти до 13 октября.
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