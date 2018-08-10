ЦБ РФ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации

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Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Инновационный расчетный центр", сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что организация не является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 августа "Инновационный расчетный центр" занимал 503 место в банковской системе РФ.

Ранее ЦБ приводил данные, согласно которым число "черных кредиторов" в первой половине 2018 года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь–июнь, как отмечается, регулятор выявил 1890 организаций, которые занимаются нелегальным кредитованием.

Весной первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявляла, что ситуация в банковском секторе страны улучшается. По ее словам, нестабильность рынка повлияет на процентные ставки ЦБ, но после анализа имеющихся данных станет известно насколько сильно.