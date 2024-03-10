Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы АБР

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Центробанк РФ выразил искренние соболезнования из-за смерти главы Ассоциации банков России (АБР) и бывшего первого зампреда Банка России Георгия Лунтовского. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

"Развитию банковской и финансовой сферы Георгий Иванович отдал 50 лет жизни. Его заслуги были отмечены государственными наградами", – уточнили в Банке России.

При этом в ЦБ добавили, что Лунтовский скончался 10 марта после борьбы с тяжелым заболеванием.

Ранее стало известно, что на 74-м году жизни скончался Георгий Лунтовский. Председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил искренние соболезнования семье погибшего.

