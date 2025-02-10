Трамп анонсировал пошлины в 25% на импорт стали и алюминия

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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна с понедельника, 10 февраля, вводит пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом со ссылкой на пул Белого дома сообщает РИА Новости.

"Пошлины на сталь и алюминий вступят в силу в понедельник – 25% на каждую категорию", – сообщили журналисты, сопровождавшие Трампа на борту Air Force One.

Глава Белого дома также заявил, что во вторник, 11 февраля, объявит о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США.

Ранее Трамп предусмотрел торговые пошлины на товары из Китая в размере 10%. Причиной для такого решения власти США назвали тот факт, что КНР якобы поставляла в страну наркотические вещества, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

Китай, в свою очередь, ввел пошлины на импорт американских энергоресурсов, включая нефть, уголь и СПГ. Они начнут действовать с 10 февраля 2025 года.

