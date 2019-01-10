В Союзе пенсионеров России оценили рост "возрастной" надбавки к пенсии

Размер фиксированной выплаты в составе страховой пенсии с 1 января 2019 года вырос до 5,3 тысячи рублей. В прошлом году она равнялась 4983 рублям.
Председатель Союза пенсионеров России, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал в беседе с порталом Москва 24, что фиксированная часть индексируется вместе со страховой. "Страховые пенсии проиндексированы приблизительно на 7%. Если фиксированная часть была 4,9 тысячи, то 7% от нее как раз является той прибавкой, которая на сегодняшний день устанавливает цифру в 5,3 тысячи. Это простая арифметика", – пояснил он.
По его словам, средняя трудовая пенсия, увеличившись 1 января на 7,05%, как раз составляет приблизительно тысячу рублей из расчета средней трудовой пенсии в 13,5 тысячи рублей. Надбавка зависит от суммы пенсии, поскольку составляет процент от числа.
Отдельную категорию граждан составляют сельские труженики, которые долгое время (более 30 лет) отработали в сельском хозяйстве. "Им в качестве компенсации сделана еще одна существенная добавка. Если обычная фиксированная доплата увеличилась на 7%, то у них надбавка увеличилась на 25%, то есть на тысячу с лишним рублей. У всех остальных фиксированная часть увеличилась на 400 рублей, у них – больше чем на 1400-1500 рублей", – добавил Рязанский.
По словам парламентария, увеличение надбавки происходит в соответствии с законом. "Несмотря на то, что уровень пенсионного обеспечения не является сверхвысоким, по понятным причинам, это возможности нашей экономики и нашего Пенсионного фонда, но все обязательства, которые заложены в законах на 2019 год, начали выполняться", – подчеркнул собеседник портала Москва 24.
Рязанский напомнил, что, по базовому закону, индексация пенсии должна быть только на уровень инфляции. "На сегодняшний день инфляция составляет порядка 3,5%, поэтому у нас индексация идет выше инфляции", – заключил парламентарий, добавив, что это соответствует установкам президента.
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