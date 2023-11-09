Более 9 тыс участников проекта "Бизнес-уик-энд" смогли открыть свой бизнес

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 9 тысяч участников проекта развития молодых предпринимателей проекта "Бизнес-уик-энд" за последние пять лет смогли открыть свое дело. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристину Кострому.

"В последние годы молодое поколение больше интересуется бизнесом и все чаще решается на открытие собственного дела. Чтобы этот путь был комфортным, ставим перед собой задачи поддерживать и координировать начинающих предпринимателей", – уточнила она.

Проект действует в столице с 2018 года и доступен для москвичей в возрасте от 18 до 35 лет. На первом этапе "Бизнес-уик-энда" участники погружаются в деловую деятельность в интерактивном виде, что позволяет им получить максимальное представление о предпринимательстве.

Затем москвичам помогают развить свою идею – бизнес-проект. В итоге участники проекта регистрируются в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя, а далее начинают свои первые продажи.



Начинающим бизнесменам с уже готовым коммерческим делом помогают сформировать стратегию развития и увеличить выручку. После курса обучения им предстоит выступление перед жюри. Победители получат сертификаты с грантами для обучения.

Кроме того, стать предпринимателем с малых лет поможет проект "Бизнес-уик-энд. Старт", ориентированный на школьников и студентов с 13 до 18 лет. Сейчас благодаря проекту с основами предпринимательской деятельности уже ознакомились 8 300 старшеклассников.

Ранее в департаменте предпринимательства и инновационного развития заявили, что новый сезон проекта развития молодых предпринимателей "Бизнес-уик-энд" стартовал в Москве 26 сентября. Подготовительный этап состоял из 10 бесплатных бизнес-игр, последняя из которых прошла в середине октября.

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