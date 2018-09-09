"Ростех" продал 60% акций предприятия "Молния" концерну "Калашников"

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Государственная корпорация "Ростех" и концерн "Калашников" подписали договор купли-продажи 60 процентов акций НПО "Молния". Об этом сообщил заместитель главы госкорпорации "Ростех" Александр Назаров.

По его словам, подготовка сделки заняла много времени из-за просчетов всех нюансов по развитию предприятия в будущем.

"Ростех сохраняет право в течение десяти лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам. В пользу госкорпорации регистрируется также залог акций НПО "Молния" с запретом на отчуждение без согласия Ростеха сроком на десять лет", – приводит слова Назарова ТАСС.

Концерну надо будет погасить долги "Молнии" в размере 600-700 миллионов рублей за счет собственных средств, а также выплатить суммарный объем затрат концерна по сделке с учетом инвестиционной стоимости пакета акций НПО "Молния".

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" приступила к оснащению боеприпасами перспективных ударных беспилотников. Речь идет как о средствах ближнего боя, так и об авиабомбах, пояснил Абрамов. Он также отметил, что сейчас госкорпорация оснащает вооружениями российские БПЛА нового поколения для Минобороны РФ.