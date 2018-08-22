Ростех приступил к вооружению первых российских ударных беспилотников

22 августа, 09:32
Фото: ТАСС/Стоян Васев
Госкорпорация "Ростех" приступила к оснащению боеприпасами перспективных ударных беспилотников. Об этом заявил РИА Новости директор кластера "Вооружение" Ростеха Сергей Абрамов.
По его словам, "предприятия концерна "Техмаш" начали разработку боевой нагрузки для беспилотников". Речь идет как о средствах ближнего боя, так и об авиабомбах, пояснил Абрамов. Он также отметил, что сейчас госкорпорация оснащает вооружениями российские БПЛА нового поколения для Минобороны РФ.
Ранее сообщалось о планах входящего в Ростех предприятия "Уралвагонзавод" создать новый тяжелый танк на платформе "Армата" со 152-миллиметровой пушкой. Решение о производстве новой боевой машины − за Минобороны России, пояснили на предприятии.
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