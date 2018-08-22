В России могут создать новый тяжелый танк

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Новый тяжелый танк на платформе "Армата" со 152-миллиметровой пушкой планируют создать на "Уралвагонзаводе". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Как пояснили представители УВЗ, "технический задел для создания танка на платформе "Армата" с пушкой повышенной дульной энергии имеется". Теперь решение о производстве нового тяжелого танка остается за заказчиком, то есть Минобороны России, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время в войсках проходят испытания танков Т-14 "Армата", оснащенных орудиями 125 миллиметрового калибра. Этот танк впервые в истории оборудовали необитаемой башней. Кроме того, он имеет изолированную бронированную капсулу для экипажа. В армию планируют поставить 100 таких боевых машин.