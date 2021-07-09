Москва 24: как работают рестораны в столице и регионах после введения QR-кодов

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12 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Особый режим: работа ресторанного бизнеса в Москве и регионах".

О работе с системой QR-кодов и развитии ресторанной индустрии в нынешних условиях расскажут:



президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров;

советник президента ФРиО по правовым вопросам, директор Союза управляющих ресторанами ФРиО Олимпиада Знаменская;

вице-президент, директор департамента регионального развития ФРиО Максим Беляев;

глава представительства ФРиО в Нижнем Новгороде Александр Котюсов (онлайн);

глава представительства ФРиО в Калининграде Ольга Тесленко (онлайн);

глава представительства ФРиО в Ростове-на-Дону Карина Шатворян (онлайн).

Смотрите трансляцию 12 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.