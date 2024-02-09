ЦБ РФ в 2023 году выявил более 5,7 тысячи финансовых пирамид

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Российский Центробанк в 2023 году выявил на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегальных отраслевых поставщиков, чем в 2022 году.

"По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов – на 9%", – уточнили в пресс-службе регулятора.

Однако за год почти на 30% снизилось число нелегальных участников рынка акций и ценных бумаг. В целом за 2023 год ЦБ РФ выявил более 5 700 нелегалов. Большая часть таких нелегальных и мошеннических проектов продвигали себя через Сеть, не имея офиса в "офлайне". В основном это были социальные сети и мессенджеры, пояснили в ЦБ.

Уточняется, что за прошлый год по инициативе регулятора был ограничен доступ к более чем 11 200 ресурсам в Сети, включая 3 000 страниц, каналов и чат-ботов в различных социальных сетях и мессенджерах.



"Сведения о более чем 2 000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошлом году в платформе "Знай своего клиента", – уточнили в пресс-службе.

В результате сотрудники правоохранительных органов на основе информации Центробанка РФ возбудили в прошлом году более 125 уголовных дел.

В прошлом году регулятор зафиксировал увеличение рисков, которые связаны с вложениями граждан РФ в криптоактивы. ЦБ связал это с запуском альтернативных биржевых площадок.

10 января стало известно, что ЦБ РФ посоветовал участникам финансового рынка заниматься усиленной проверкой компаний, в деятельности которых наблюдаются нарушение закона или признаки финансовой пирамиды. В случае признания операций подозрительными финансовым учреждениям необходимо отказывать в их проведении.

Число финансовых пирамид в РФ выросло в 1,5 раза за год