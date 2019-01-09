Курс евро упал более чем на 2,5 рубля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,55 рубля – до 76,91 рубля, следует из данных Банка России. Курс доллара увеличился на 41 копейку и составил 67,3 рубля.

Индекс Мосбиржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии вырос на 0,34%, до уровня в 2397,76 пункта. Индекс РТС тоже поднялся и составил 1129,32 пункта.

Российская валюта укрепляет свои позиции по отношению к доллару и евро уже четвертый день подряд. Эксперты объясняют это растущими ценами на нефть, а также спросом на активы развивающихся рынков. Аналитики также отмечают, что положительную роль играет отсутствие санкционной риторики со стороны Америки – в США сейчас больше заняты решением своего бюджетного вопроса.

