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12:08

Россияне заплатят "Почте России" пошлины за онлайн-покупки

экономика

12:08

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Фото: depositphotos/dedivan1923

Пилотный проект, в рамках которого "Почта России" будет удаленно взимать с граждан пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов, стартовал 9 января. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ФГУП.

Изначально проект собирались запустить в ноябре минувшего года. Однако необходимый приказ министерства финансов РФ был опубликован только 28 декабря.

Отныне ФГУП станет взаимодействовать с Федеральной таможенной службой, направляя ей сведения по каждому международному отправлению.

А вот потребитель будет оплачивать пошлину при оформлении заказа. По словам представителя "Почты России", этот процесс сделают идентичным оплате покупки банковской картой в интернете.

"Введение упрощенной процедуры взимания пошлин сделает процесс приобретения товаров в иностранных интернет-магазинах максимально комфортным и позволит сократить время обслуживания клиентов в почтовых отделениях", – отметили в ФГУП.

С 1 января порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов был снижен с одной тысячи до 500 евро. Отмечается, что через год порог опустится до 200 евро.

экономика

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