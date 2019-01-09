Доллар и евро поднялись на Мосбирже

Рост курса американской и европейской валют отмечен на открытии торгов 9 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Доллар поднялся на 41 копейку, составив 67,3 рубля. В свою очередь евро увеличился на 14 копеек. Теперь он стоит 76,69 рубля.
Между тем индекс Мосбиржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии вырос на 0,34%, до уровня в 2397,76 пункта. Индекс РТС тоже поднялся и составил 1129,32 пункта.
В начале 2019 года стоимость доллара впервые с 16 марта 2016 года превысила 71 рубль. В то же время российская валюта укрепилась по отношению к евро.
В декабре министр экономического развития России Максим Орешкин поведал о механизмах защиты рубля. Он упомянул таргетирование инфляции, новые правила налогового регулирования, а также некий механизм, который предохраняет РФ от волатильности на мировых сырьевых рынках.
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