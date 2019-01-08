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14:00

Курс доллара опустился ниже 67 рублей впервые с декабря

экономика финансы

14:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рубль в начале дня заметно укрепляется по отношению к основным иностранным валютам на поддержке нефти. По данным Московской биржи американский доллар опускался ниже 67 рублей впервые с 18 декабря.

Курс валюты США расчетами "завтра" на 10:25 по московскому времени снижался до 67,11 рубля, курс евро был зафиксирован на отметке 76,8 рубля.

В начале 2019 года курс доллара превысил 71 рубль впервые с 16 марта 2016 года. При этом российская валюта укрепилась по отношению к евро.

В конце декабря 2018 года глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал о механизмах защиты рубля. В их числе он назвал таргетирование инфляции, новые правила налогового регулирования, а также "механизм, предохраняющий Россию от волатильности на мировых сырьевых рынках".

экономика финансы

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