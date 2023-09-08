В Госдуме предложили установить предельный максимум цен на розничное топливо

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Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, которым предлагается установить порядок определения предельной цены на топливо, продающееся в розницу. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

"Подготовили нашей фракцией законопроект, который установит порядок определения предела розничных цен, выше которых нельзя будет продавать топливо потребителям. Цены на топливо для граждан должны быть снижены", – написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий аргументировал необходимость реализации подобной меры высокими ценами на бензин. По его словам, топливо является фундаментом для развития страны, а поэтому цены на него должны быть снижены.

До этого сообщалось, что правительство занимается проработкой ряда мер, которые помогут стабилизировать обстановку на рынке топлива РФ. Кабмин, помимо прочего, планировал увеличить нормативы минимального уровня поставок этого ресурса на биржу и оптимизировать расписание ремонтных работ на нефтеперерабатывающих завода.

