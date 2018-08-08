Курс доллара превысил 64 рубля впервые с 19 июня

Фото: depositphotos/sabphoto

Курс доллара впервые с 19 июня превысил отметку в 64 рубля. Об этом свидетельствуют данные "Московской биржи".

На 12:29 курс американской валюты составлял 64,035 рубля, что на 54,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов.

Евро подорожал на 62,5 копейки и стоил 74,275 рубля. Бивалютная корзина выросла на 58 копеек – до 68,64 рубля.

По мнению экспертов, рубль снижается на фоне сообщений о новых антироссийских санкциях. Сейчас в США готовится законопроект, в котором предлагается свести в единую базу все ограничения в отношении РФ – от CAATSA до так называемого акта Магнитского.

Также на курс влияет приостановившийся рост нефтяных цен.