Курс доллара превысил 64 рубля впервые с 19 июня

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Курс доллара впервые с 19 июня превысил отметку в 64 рубля. Об этом свидетельствуют данные "Московской биржи".
На 12:29 курс американской валюты составлял 64,035 рубля, что на 54,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов.
Евро подорожал на 62,5 копейки и стоил 74,275 рубля. Бивалютная корзина выросла на 58 копеек – до 68,64 рубля.
По мнению экспертов, рубль снижается на фоне сообщений о новых антироссийских санкциях. Сейчас в США готовится законопроект, в котором предлагается свести в единую базу все ограничения в отношении РФ – от CAATSA до так называемого акта Магнитского.
Также на курс влияет приостановившийся рост нефтяных цен.
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