Правительство Казахстана не ограничивало операции банков в рублях

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Правительство Казахстана не имеет отношения к ограничению деятельности банков по операциям в рублях. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера – министра финансов республики Ерулана Жамаубаева.

Он объяснил, что если банк фильтрует моменты, связанные с вопросами санкций и других рисков, то это работа банка. Правительство подобных установок не давало.

Ранее сообщалось, что казахские банки начали блокировать оплату по товарной номенклатуре за электронику для юридических лиц из России. По информации СМИ, Отмена транзакций связана с опасениями санкций.

До этого в Нацбанке Казахстана заявили, что страна пытается не допустить превращения в инструмент для обхода санкций. По словам зампреда казахстанского ЦБ Акылжана Баймагамбетова, власти пытаются сохранять нейтральную позицию, однако Россия является самым крупным торговым партнером Казахстана.

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