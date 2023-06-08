Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 82 рублей впервые с 17 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе открытия торгов на Московской бирже поднялся выше 82 рублей. В последний раз он достигал такой отметки 17 апреля.

По состоянию на 07:01 по московскому времени доллар вырос на 0,09%, до 82,05 рубля. К 07:07 американская валюта ускорила рост до 0,21% и составила 82,15 рубля.

Евро при этом поднялся на 0,44%, до 88,04 рубля, а юань прибавил 0,15%, до 11,495 рубля.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара в июне будет в районе 80 рублей. По его мнению, в этом месяце можно не ожидать понижения российской валюты к американской, как и значительного повышения.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев считает, что курс американской валюты не преодолеет показатель в 100 рублей в 2023 году. По его словам, властям выгоден достаточно слабый курс рубля, так как это поможет лучше пополнять бюджет за счет продажи нефти за доллары.

Однако, подчеркнул экс-министр, если американская валюта будет выше 100 рублей, то это лишь подтолкнет инфляцию вперед. На этом фоне власти будут вынуждены компенсировать гражданам рост цен за счет выплат из бюджета.

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