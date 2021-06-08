Москва 24: Петр Заборцев расскажет стратегию развития экономики РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

10 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Как обеспечить развитие экономики России? Роль системных реформ и научно-технического прогресса".

В ходе мероприятия экономист, писатель, предприниматель Петр Заборцев презентует концепцию экономического развития России "Созидательная технократия". Петр Заборцев представит поэтапный план действий по повышению эффективности экономики.

Также о развитии страны, применении искусственного интеллекта и социально-экономических проектах расскажут:



вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Валерий Шагаев;

кандидат экономических наук, финансовый эксперт, преподаватель Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС Владимир Григорьев;

исполнительный директор INTECH Александр Мустакерски.

Смотрите трансляцию 10 июня в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.