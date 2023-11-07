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07 ноября, 11:52

Экономика

В МВФ спрогнозировали развал мира на два торговых блока

Фото: ТАСС/EPA/JALAL MORCHIDI

Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) разработали модель, при которой мир разделился на два никак не взаимодействующих друг с другом торговых блока. Об этом сказано на сайте организации.

Исходя из этой модели, один торговый блок относится к США и Евросоюзу, а второй – к Китаю и России. По словам специалистов, такое разделение мира возможно из-за того, что в последние годы торговые запреты в сырьевых товарах и полупроводниках имеют преимущество над глобальной экономической интеграцией. Так, США и Китай ввели несколько двусторонних торговых барьеров, а также усугубили глобализацию и пандемию COVID-19.

Как сообщили в фонде, деление планеты на два блока может привести к уменьшению доступа к экспортным рынкам и увеличению стоимости на многие товары. При этом экономисты МВФ предупредили, что больше всего из-за этой ситуации понесет ущерб "восточный" блок.

Однако организация со ссылкой на специалистов из России отмечает, что данная модель условна, как и последствия, которые продиктованы ей. Так, замглавы департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев сообщил, что многое в этой модели будет зависеть от точной конфигурации блоков – сперва от того, куда будут включены Африка, Центральная Азия и Украина.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал западные государства защищать собственные ценности и не допустить разделения мира на блоки. По словам канцлера, для реализации подобных намерений необходимо выстраивать партнерские отношения без "идеологических штор".

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