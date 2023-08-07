В России могут вырасти цены на мясо индейки – СМИ

Фото: depositphotos/Shebeko

Стоимость мяса индейки может повыситься в России с сентября 2023 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аналитиков.

Согласно информации издания, рост цен на продукт будет обусловлен увеличением затрат на оборудование, логистику и упаковку. В частности, стоимость инкубационных яиц выросла на 19%, транспортных услуг – на 10%, упаковочных материалов – на 20%. Определяющим цену фактором также станет высокая конкуренция за специалистов в области.

Газета прогнозирует, что стоимость мяса индейки от производителя "Черкизово" с сентября 2023 года вырастет на 6,5%. При этом в самой компании комментировать повышение цен отказались.

При этом в пресс-службе Минсельхоза РФ ТАСС пояснили, что рост цен на мясо обусловлен сезонным фактором, увеличением спроса и производственными издержками.

Там также добавили, что индейководство является наиболее растущим сектором в отечественном птицеводстве. За пять лет РФ поднялась с седьмого на второе место, увеличив выпуск продукции с 231 до 415 тысяч тонн в год.

Ранее стало известно, что средняя стоимость курицы в июле 2023 года в России достигла 196,93 рубля за килограмм. Это стало историческим рекордом. В июне приобрести тушу в розницу можно было в среднем за 270 рублей за килограмм.

