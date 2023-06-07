Доллар на Московской бирже вырос до 81,47 рубля

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Курс рубля в начале торгов Московской биржи немного ослаб по отношению к доллару и юаню, но укрепился по отношению к евро.

Американская валюта расчетами завтра на 07:04 выросла на 7 копеек, до 81,47 рубля. Китайский юань поднялся на копейку, до 11,42 рубля. Европейская валюта стала дешевле на 13 копеек, снизившись до 87,07 рубля.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара в июне будет в районе 80 рублей. По его мнению, в этом месяце можно не ожидать понижения российской валюты к американской, как и значительного повышения.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев считает, что курс американской валюты не преодолеет показатель в 100 рублей в 2023 году. По его словам, властям выгоден достаточно слабый курс рубля, так как это поможет лучше пополнять бюджет за счет продажи нефти за доллары.

Однако, подчеркнул экс-министр, если американская валюта будет выше 100 рублей, то это лишь подтолкнет инфляцию вперед. На этом фоне власти будут вынуждены компенсировать гражданам рост цен за счет выплат из бюджета.

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