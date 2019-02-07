Эксперты спрогнозировали снижение инфляции к маю

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К маю инфляция в России снизится с 5 процентов до 4,6 процента. Такой прогноз сделали экономисты РЭУ имени Плеханова, сообщает газета "Известия".

Доцент Никита Моисеев указывает, что увеличение цен связано со снижением курса рубля в декабре прошлого года и повышением НДС. Основным драйвером роста цен стали овощи. Как считает председатель комитета ТПП Москвы по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк, рост стоимости на эту продукцию сохранится практически до лета, пока не появится новый урожай.

Главный экономист "ВТБ капитал" по России и СНГ Александр Исаков указывает, что рост инфляции после повышения НДС, тарифов естественных монополий и цен на бензин в начале года оказался сдержанным. В последнюю неделю января инфляция стабилизировалась на традиционных для зимы 0,1 процента.

Накануне Росстат также сообщил, что с начала года цены на продовольственные товары в стране увеличились на 5,5 процента, на непродовольственные – на 4,5 процента. В месячном выражении (то есть по сравнению с декабрем) инфляция составила 1 процент.