Новая особая экономическая зона появится в Чувашии

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российские власти утвердили новую особую экономическую зону "Новочебоксарск" в Чувашии. Соответствующий указ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"<…> создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Новочебоксарск" на территории муниципального образования город Новочебоксарск Чувашской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", – говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

На новой ОЭЗ появятся предприятия химической, деревообрабатывающей, пищевой и иных отраслей. На данный момент известно о некоторых компаниях, которые будут резидентами и привлекут инвестиции объемом порядка 13 миллиардов рублей. Помимо этого, благодаря созданию экономической зоны будет организовано около 1 086 рабочих мест.

Помимо этого, новая ОЭЗ "Химпром" появится и Волгоградской области. В кабмине отметили, что экономическая зона восстановит позицию региона как территорию лидера по производству химической продукции.

Ранее сообщалось, что завод по производству лекарственных препаратов откроют в начале следующего года на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва". Общая площадь предприятия составит 33 тысячи квадратных метров. После запуска на нем смогут осуществлять свою деятельность более 350 человек.

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