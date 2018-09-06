Минфин объяснил необходимость повышения НДС

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В Минфине РФ назвали причины повышения НДС в условиях профицитного бюджета. Как пояснили в ведомстве, повысив НДС, власти стремятся привлечь к финансированию национальных проектов долгосрочные несырьевые источники. Текущий рост доходов казны вызван внешней конъюнктурой, заявил замглавы министерства Илья Трунин на Московском финансовом форуме.

По мнению замминистра, передает РИА Новости, повышение НДС представляет собой "долгосрочный источник финансирования". Трунин подчеркнул, что для реализации национальных проектов "необходимы несырьевые источники, размер которых не будет меняться в связи с колебаниями внешней экономической конъюнктуры".

3 августа Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

По словам экспертов, НДС во многом формирует федеральный бюджет, ведь на его долю приходится более 30% поступлений в казну. Благодаря автоматизированным системам надзора, которые использует ФНС, сейчас собираемость налога приближается к 100%. Повышение НДС, по прогнозам, может дать около 600 миллиардов рублей в год. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что полученные средства пойдут на выполнение "майского указа" главы государства.