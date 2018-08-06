Цены на бензин в России в июле снизились впервые за 2018 год

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Средние розничные цены на бензин в России в июле снизились впервые с начала 2018 года.

По данным Росстата, в июле цены на бензин снизились на 0,2 процента. При этом за период с начала года цены выросли на 9,2 процента, по сравнению с июлем 2017 года – на 11,8 процента. Таким образом, за год темпы роста стоимости бензина выросли более чем в два раза.

В апреле топливо на российских АЭС стало резко дорожать: с начала года бензин вырос в цене на 8 процентов, а дизтопливо – на 8,5 процента. При этом, согласно международному рейтингу, Россия входит в десятку стран с самым дешевым бензином.

По словам бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, во время смены правительства нефтяники воспользовались ситуацией и повысили цены.