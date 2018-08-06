Цены на бензин в России в июле снизились впервые за 2018 год

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Средние розничные цены на бензин в России в июле снизились впервые с начала 2018 года.
По данным Росстата, в июле цены на бензин снизились на 0,2 процента. При этом за период с начала года цены выросли на 9,2 процента, по сравнению с июлем 2017 года – на 11,8 процента. Таким образом, за год темпы роста стоимости бензина выросли более чем в два раза.
В апреле топливо на российских АЭС стало резко дорожать: с начала года бензин вырос в цене на 8 процентов, а дизтопливо – на 8,5 процента. При этом, согласно международному рейтингу, Россия входит в десятку стран с самым дешевым бензином.
По словам бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, во время смены правительства нефтяники воспользовались ситуацией и повысили цены.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: