Эксперт назвал политическим новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал новый иск "Нафтогаза" о пересмотре тарифов на транзит газа, поданный в Стокгольмский арбитраж.
Эксперт отметил сумму, выбранную украинской компанией, – почти 12 миллиардов долларов. Ранее "Нафтогаз" уже пытался получить около 16 миллиардов долларов с "Газпрома" по иску о транзите. Однако арбитраж присудил предприятию 4,63 миллиарда за недопрокачанные объемы газа, отклонив требования по пересмотру тарифов.
По словам Фролова, текущий иск – это попытка добиться выплаты изначальной суммы претензий. Он добавил, что у новой тяжбы нет никаких перспектив.
"Эта тема уже была отработана и нашла свое завершение в феврале текущего года. Не представляю, на что конкретно рассчитывает "Нафтогаз", – цитирует эксперта RT. Он добавил, что у дела есть политический подтекст, поскольку на Украине вскоре начнется президентская кампания. Фролов не исключил возможной поддержки иска, но с юридической точки зрения, по его мнению, шансы на это низки.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом" с 2013 года. В компании добавили, что соглашения с российским поставщиком допускают пересмотр. Предприятие надеется получить по итогам тяжбы почти 12 миллиардов долларов.
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