Швейцария выпустит самую дорогую банкноту Европы

Швейцарский национальный банк (SNB) представил купюру в 1000 франков нового образца. Банкнота станет самой дорогой в Европе и второй по ценности в мире – после купюры в 10 тысяч брунейских долларов, сообщает "Интерфакс".
Купюра выполнена в фиолетовом цветовом решении с использованием полимерных волокон. Основной темой дизайна стали коммуникация и язык.
Зампредседателя SNB Фриц Цурбрюг отметил, что вопреки общей тенденции наличные деньги в Швейцарии по-прежнему в ходу. К примеру, в 2017 году порядка 70% всех платежей в стране осуществлялись именно кэшем.
При этом порядка 40% опрошенных хотя бы раз оплачивали покупки банкнотой в 1000 франков в течение года. В италоговорящем кантоне Тичино этот показатель и того больше – 60%.
Новая купюра поступит в обращение с 13 марта. Полная смена швейцарских франков на купюры нового образца завершится в сентябре 2019 года.
Ранее сообщалось, что с монет и купюр казахстанского тенге исчезнут надписи на русском языке. Новую концепцию дизайна национальной валюты утвердил Нурсултан Назарбаев.
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