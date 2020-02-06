Московские компании представят анимационные проекты и кино на форуме в Майами

Фото: кадр из фильма "Вратарь Галактики" (2020), режиссер Джаник Файзиев
12 московских компаний станут участниками делового форума Kidscreen Summit в Майами. Профессиональная конференция состоится в период с 10 по 13 февраля, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
На саммите, посвященном индустрии детских развлечений, российские представители покажут 23 анимационных проекта, два художественных фильма и об услугах дубляжа. В частности, иностранцам покажут фантастический фильм Джаника Файзиева "Вратарь Галактики", уже закупленный для проката в Германии, Австрии и Швейцарии, и сказку Олега Погодина "Конек-горбунок", ранее представленную в Африке и Азии.
"На продукцию наших компаний уже есть спрос за рубежом, и поддержка города поможет им упрочить позиции. Уверена, что на предстоящем форуме они не только найдут новых покупателей, но и заметно расширят аудиторию", – заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Выезд столичной делегации на Kidscreen Summit состоится при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ). Ранее в 2019 году специалисты помогали российским производителям выступит на французском MIFA, канадском TIFF и American Film Market в Санта-Монике. Цель работы МЭЦ – в расширении возможностей экспорта из столичного региона.
Ранее сообщалось, что Московский экспортный центр на 2020 год подготовил для предпринимателей 13 поездок в страны Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Гендиректор организации Кирилл Ильичев заявил, что данный формат сотрудничества действительно помогает выходить на зарубежные рынки.
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