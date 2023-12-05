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05 декабря, 15:35

Экономика

ГД утвердила право президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран

Фото: kremlin.ru

Думские депутаты во втором чтении утвердили поправки, закрепляющие право российского президента вводить временное управление в отношении имущества, которое принадлежит лицам из недружественных государств. Новые нормы были оформлены как поправки ко второму чтению инициативы о поэтапном реформировании института индивидуальных инвестиционных счетов.

В настоящее время такие меры регулируются указом президента. Из утвержденного документа следует, что полномочия президента РФ по введению мер в экономике в связи с недружественными действиями иностранных государств будут расширены.

Российский лидер получит право устанавливать особый порядок для сделок россиян и юрлиц с гражданами и компаниями из недружественных стран либо контролируемыми недружественными странами.

Ранее стало известно, что финансово-аналитическое управление Чехии может заморозить новые объекты недвижимости, принадлежащие государственным организациям российской стороны. Кроме того, объекты могут подпасть под действие национальных санкций. До этого чешские власти приняли аналогичное решение к примерно 70 зданиям.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не оставит без ответа незаконные действия властей Чехии в отношении объектов российской государственной собственности в стране.

Протесты против антироссийских санкций продолжились в Чехии

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