Saxo Bank опубликовал маловероятные прогнозы на 2024 год

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Датский Saxo Bank опубликовал прогнозы о маловероятных событиях 2024 года, которые могут повлиять на финансовый рынок. Об этом говорится в публикации на сайте банка.

Кредитная организация ежегодно составляет "шокирующие" прогнозы для мировой экономической системы. В этот раз подборку предсказаний назвали "Конец пути" и подчеркнули, что новые технологии решают старые проблемы, но создают новые, вероятно, более опасные трудности.

По мнению аналитиков, мир ушел с пути, по которому он двигался после финансового кризиса 2008 года – стабильной геополитики, низкой инфляции и процентных ставок. После пандемии коронавируса движение было нарушено, поэтому в следующем году население планеты ожидает "неопределенное будущее".

Одно из маловероятных, но шокирующих событий 2024 года – повышения стоимости нефти до 150 долларов за баррель и реструктуризация экономики Саудовской Аравии. Кроме того, на фоне "превращения страны в центр отдыха и туризма" королевство попробует выкупить у УЕФА право на Лигу чемпионов и преобразует ее в мировую Лигу.

Аналитики ожидают возможного роста популярности медикаментов для борьбы с ожирением. Цены на таблетки упадут, а в некоторых государствах их внесут в список жизненно важных. Однако это приведет к отказу от физических нагрузок и большему потреблению нездоровой пищи. В итоге проблема ожирения станет еще острее, а проблемы со здоровьем приведут к снижению уровня производительности, подчеркнули в банке.



По мнению экспертов, правительство США перед президентскими выборами 2024 года будет вынуждено увеличить расходы бюджета. Инфляция сохранится, а инвесторы продолжат вывод капитала. Спрос на государственные облигации ослабнет, что вызовет скачок их доходности.

В итоге правительство освободит доходы по этим ценным бумагам от налогов, что будет означать крах капитализма в США, так как деньги перейдут от частных компаний к государству, считают финансисты.

Еще одним неожиданным стечением обстоятельств может стать победа на тех же выборах независимого кандидата – Роберта Кеннеди – младшего. Заявления политика направлены против воинствующих демократов и "корпоративных элит", что найдет отклик как у сторонников Демократической, так и Республиканской партий США.

"Новая политическая эра в США начнется с резкого разворота от плутократии, поскольку избиратели требуют положить конец неравенству, несправедливости и бесконечным войнам", – уточняется в прогнозе.

Также аналитики предполагают, что генеративный искусственный интеллект станет угрозой – в одной из развитых стран мошенники смогут использовать технологию "дипфейка", чтобы получить доступ к сверхсекретной информации. В Японии могут отказаться от жесткой верхней границы доходности госбондов, а в Евросоюзе могут ввести налог на богатство в размере 2%.

Ранее председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что к 2024 году беспилотные грузовые автомобили смогут ездить из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга по трассам М-11 и М-12. А в Социальном фонде РФ предположили, что число родившихся в РФ в 2024 году снизится на 5,8%.

Смартфоны могут подорожать в декабре на 20–30%