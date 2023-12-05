Аналитик спрогнозировала колебание курса евро в диапазоне от 96,5 до 99,5 рубля

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Курс евро на ближайшей неделе может колебаться в коридоре от 96,5 до 99,5 рубля за 1 евро, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT.

"Евро повышается по отношению к рублю вместе с другими мировыми резервными валютами", – констатировала она.

Аналитик уверена, что на ослабление национальной валюты РФ повлияло обострение на Ближнем Востоке, которое может стать поводом для противоречий в рамках ОПЕК+. Кроме того, рынки боятся возможного повышения ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) и Европейского центробанка (ЕЦБ) на следующей неделе.

"Инфляция в США и Еврозоне хотя и замедлилась, но остается выше целевых значений ФРС и ЕЦБ в 2% в год", – уточнила Мильчакова.

Также рынки ждут решение третьего банка – Центробанка России. Поэтому, по ее мнению, курс рубля будет очень волатильным вплоть до решения ЦБ РФ о ключевой ставке.



15 ноября курс рубля к евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 июля 2023 года. До 88 рублей упал и курс доллара. Один из аналитиков отметил, что рубль укреплялся к доллару с 9 октября, а после 21-го числа ускорился на фоне продажи экспортной выручки и жесткой денежной политики ЦБ РФ.

Однако, по мнению помощника президента РФ Максима Орешкина, российский рубль может усилить свои позиции, однако не стоит надеяться на значительные изменения. 5 декабря курс евро превысил 99 рублей впервые с 7 ноября. Курс доллара поднялся выше 91 рубля.

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля