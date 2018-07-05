Путин рассчитывает на сохранение макроэкономической стабильности

Фото: ТАСС/пресс-сужба президента РФ/Михаил Климентьев
Владимир Путин провел с правительством совещание по экономическим вопросам. Глава государства оценил макроэкономическую ситуацию в стране как стабильную, отметив позитивные тенденции по ключевым параметрам.
"Прирост промышленного производства составил 3,2 процента. Сельское хозяйство прибавило 2,5 процента. Грузооборот транспорта вырос на 3,1 процента. Безработица и инфляция находятся на низких уровнях. Фиксируется рост реальных заработных плат и доходов населения", – заявил Владимир Путин.
По его словам, правительству предстоит решить серьезные задачи, чтобы граждане почувствовали позитивные экономические эффекты, сообщают "Аргументы недели".
Президент также обозначил приоритеты будущего развития. Осенью в этих направлениях должны действовать конкретные проекты и программы.
Ранее сообщалось, что реальные зарплаты в России за 3-4 месяца выросли на 10 процентов. Тенденцию обеспечил низкий уровень безработицы, составляющий всего четыре процента.
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