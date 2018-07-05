Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо

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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли закон, которым вводится налог на дополнительный доход для нефтяной отрасли, а также снижаются акцизы на бензин и дизельное топливо. Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает Агентство "Москва"

Ставка налога на дополнительный доход составит 50 процентов. Налог распространяется на ограниченное количество месторождений.

Помимо этого, с 1 июня акцизы на бензин снизятся на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо – на две тысячи. Изменения призваны стабилизировать цены моторного топлива на российском рынке. Также с 1 июля отменяется плановое повышение акцизов еще на 700 рублей за тонну.

Ранее уточнялось, что речь пока идет о заморозке роста акцизов в 2018 году, а в 2019-м их размер пока остается прежним. Таким образом, акцизы с 1 января 2019 года вырастут на треть: по бензину с 8 тысяч 213 рублей до 12 тысяч 374 рублей за тонну, по дизелю – с 5 тысяч 665 рублей до 8 тысяч 541 рублей за тонну.