ВТБ с 8 апреля возобновит выдачу IT-ипотеки

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Банк ВТБ возобновит выдачу IT-ипотеки с 8 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

"Заемщики могут оформить кредиты на прежних условиях", – подчеркнули в ВТБ.

Уточняется, что ставка займа составит 5% годовых на весь срок договора, а минимальный первый взнос составит 20,1% от стоимости жилья.

До этого в банке сообщали, что с 3 апреля временно приостановят выдачу IT-ипотеки, так как исчерпали лимит по этой программе.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов указывал, что за первые два месяца текущего года в столице выдали почти 1 400 льготных ипотек для сотрудников IT-компаний. Общая сумма займов составила более 17 миллиардов рублей, уточнил он.