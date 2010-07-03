Немецкие автоконцерны обвинили в картельном сговоре

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Еврокомиссия обвинила автоконцерны BMW, Daimler и VW в картельном сговоре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Утверждается, что компании сдерживали разработки экологических технологий. В Европе их применяют для очистки выхлопов бензиновых и дизельных двигателей автомобилей.

Картельным сговором называют неформальное соглашение участников одной рыночной отрасли продавать или покупать товары или услуги по определенной цене. Этот же термин используют для договорного регулирования объемов закупок и продаж участниками рынка с целью влияния на уровень цен.

В конце марта Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 миллиарда евро. Поводом стало нарушение антимонопольных правил ЕС.