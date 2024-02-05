Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по падению спроса на льготную ипотеку

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Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край лидируют в рейтинге регионов РФ по снижению спроса на льготную ипотеку под 8%. Об этом РБК сообщили эксперты "Дом.РФ".

По информации издания, вышеперечисленные регионы сильнее всего пострадали от ужесточения государственной программы. В январе этого года жители столицы подали около 7,97 тысячи заявок на ипотеку под 8%. Это на 36,2% меньше, чем в 2023 году. В Санкт-Петербурге количество запросов по данной госпрограмме снизилось на 28,9% по сравнению с прошлым годом, а в Краснодарском крае – на 16,6%.

Однако, как утверждают специалисты, в целом по России количество заявок на ипотеку под 8% увеличилось спустя год на 7%.

В декабре прошлого года в России сократили максимальный размер кредита, который можно взять по программе льготной ипотеки. Так, для столичных регионов – Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти – с 12 до 6 миллионов рублей, а для остальных регионов размер первоначального взноса увеличили с 20 до 30%.

Ранее Владимир Путин заявил, что власти удерживают льготную ставку по ипотеке для молодых семей в размере 6%, несмотря на увеличение ЦБ РФ ключевой ставки.

По информации главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в ЦБ ожидают существенного замедления роста цен на жилье. Однако, уточнила она, рост цен в разных регионах страны различается. Поэтому и итоговые параметры будут зависеть в том числе и от конкретных субъектов РФ.

До этого эксперты выяснили, что среднестатистическому россиянину нужно работать и копить на среднюю однокомнатную квартиру более 7 лет (86 месяцев). Так, медианная зарплата по крупным городам составила 50 тысяч рублей, а цена однокомнатной квартиры – 4,3 миллиона рублей.



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