Якутия начнет собственное производство топлива

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Якутия планирует начать собственное производство топлива из-за высоких цен и некачественного бензина на местных АЗС. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев.

"На повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики. Поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса мной даны, и начинают сейчас исполняться", – сказал он, передает РИА Новости.

Он отметил, что с июня оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 повысились на 8 рублей, АИ-95 – на 9 рублей, а литр дизельного топлива подорожал на 12 рублей, при этом розничные цены на АЗС "Саханефтегазсбыта" повысились на 4 рубля 80 копеек.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что ввести государственное регулирование цен на топливо сейчас невозможно. По его словам, подобное "мы уже проходили" – это может привести к потере сети автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан, либо к дефициту.

Он также подчеркнул, что у властей есть все инструменты и ресурсы, чтобы сдержать уровень цен на топливо в пределах инфляции.

В начале ноября правительство на совещании с нефтяными компаниями договорилось зафиксировать оптовые цены на топливо на уровне июня 2018 года. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, срок действия соглашения – до 31 марта 2019 года.

Козак уточнил, что нефтекомпании обязались приступить к соблюдению достигнутых договоренностей немедленно. При этом для юридического оформления есть сутки, чтобы были пройдены все корпоративные процедуры.

По словам вице-премьера, ситуацию на топливном рынке "искусственно расшатали", так как независимые АЗС хотели снизить оптовые цены, а это не всегда может быть оправдано.

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