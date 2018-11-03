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Экономика

03 ноября 2018, 14:54

Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на топливо в России

экономика

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Ввести государственное регулирование цен на топливо сейчас невозможно. Об этом в интервью телепрограмме "Вести в субботу" заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, подобное "мы уже проходили" – это может привести к потере сети автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан, либо к дефициту.

Он подчеркнул, что у властей есть все инструменты и ресурсы, чтобы сдержать уровень цен на топливо в пределах инфляции.

Ранее Козак потребовал от нефтяных компаний обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами. Он отверг заявления о том, что компании недополучают доходы в связи с поставками на внутренний рынок.

Вице-премьер заявил, что нефтяники должны взять на себя соответствующие обязательства, чтобы правительству не пришлось прибегать к крайним мерам в виде заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, пригрозил ввести экспортные пошлины на нефть, если кабмин и представители отрасли не договорятся о стабилизации цен.

Специалисты прогнозируют резкий скачок розничных цен на бензин с 1 января 2019 года. Эксперты полагают, что на рост стоимости топлива повлияют увеличение с нового года НДС, налога на добычу полезных ископаемых, акцизов на бензин и дизтопливо.

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