Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на топливо в России

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Ввести государственное регулирование цен на топливо сейчас невозможно. Об этом в интервью телепрограмме "Вести в субботу" заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
По его словам, подобное "мы уже проходили" – это может привести к потере сети автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан, либо к дефициту.
Он подчеркнул, что у властей есть все инструменты и ресурсы, чтобы сдержать уровень цен на топливо в пределах инфляции.
Ранее Козак потребовал от нефтяных компаний обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами. Он отверг заявления о том, что компании недополучают доходы в связи с поставками на внутренний рынок.
Вице-премьер заявил, что нефтяники должны взять на себя соответствующие обязательства, чтобы правительству не пришлось прибегать к крайним мерам в виде заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов.
Дмитрий Медведев, в свою очередь, пригрозил ввести экспортные пошлины на нефть, если кабмин и представители отрасли не договорятся о стабилизации цен.
Специалисты прогнозируют резкий скачок розничных цен на бензин с 1 января 2019 года. Эксперты полагают, что на рост стоимости топлива повлияют увеличение с нового года НДС, налога на добычу полезных ископаемых, акцизов на бензин и дизтопливо.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: