Кабмин РФ может частично снять запрет на экспорт дизельного топлива – СМИ

Фото: 123RF/bwylezich

Правительство России может в ближайшие несколько дней частично снять ограничение на экспорт дизельного топлива по причине переполненных хранилищ у российской нефтепроводной компании "Транснефть". Об этом сообщила газета "Коммерсант".

"Будет разрешен только трубопроводный экспорт дизтоплива, причем его объем может быть квотирован, чтобы избежать скачков оптовых цен", – сказано в материале источника.

Вопрос частичного открытия экспорта начал обсуждаться из-за того, что мест для хранения дизтоплива у компании больше нет, а передать часть топлива внутреннему рынку почти невозможно с технологической стороны.

Как сообщает газета, основные нефтекомпании с недавних пор начали активно сообщать отраслевым регуляторам о рисках уменьшения нефтепереработки: после затоваривания резервуаров НПЗ предприятия были вынуждены сократить выпуск продукции, причем не только дизтоплива, но и иных светлых нефтепродуктов, например бензина.

При этом источник подчеркнул, что частичное снятие запрета не затронет бензин. Сейчас вопрос стоит исключительно о поставках по направлениям "Север" и "Юг", которые обеспечивают три четверти экспорта дизтоплива из РФ.

Крупные нефтекомпании считали, что запрет на экспорт топлива, который был объявлен 21 сентября, могут снять до 10 октября.

Стоимость дизтоплива на бирже 3 октября уменьшилась на 7,9%, до 53,9 тысячи рублей за тонну. Рост цен топлива на заправках из-за этого начал постепенно падать, но пока еще он в два раза опережает темпы инфляции.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство РФ планирует не допустить роста цен на топливо выше уровня инфляции в этом и следующем годах. По его словам, решение о запрете экспорта нефтепродуктов РФ уже помогло снизить стоимость на бирже до 20%. Как утверждает Новак, сейчас важно, чтобы эти цены сохранились и для мелкооптовой отрасли, поскольку продукция приобретается уже не на бирже, а на нефтебазах.

"Деньги 24": розничные цены на бензин и дизель снизились в РФ