Экономист назвал группу населения, которая ощутит на себе инфляцию

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Инфляцию на себе ощутят люди с невысоким доходом, заявил экономист Александр Бузгалин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, в 2024 году она может достигнуть порядка 10%. Бузгалин отметил, что инфляция может происходить по разным причинам. В частности, она возникает из-за роста трат на производство, увеличения спроса на товары или падения национальной валюты.

Вместе с этим экономист указал на то, что низкодоходные группы населения всегда сталкиваются с более явным эффектом повышения инфляции. Если цены на машины могут снижаться даже при росте курса доллара, то стоимость продуктов питания и коммунальных услуг продолжает расти, заключил он.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме рассказала, что будущие решения по ключевой ставке будут зависеть от развития обстановки в экономике. К ее снижению можно будет перейти по мере стабилизации инфляции на целевом уровне в 4%, уточнила она.

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