Стремление к снижению выбросов является стимулом для перестройки экономики – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Решение более 60 стран мира о низкоуглеродном развитии и стремлении к снижению уровня выбросов служит мощным стимулом для реорганизации экономики в целом, заявил Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня более 60 стран приняли решение о низкоуглеродном развитии. Снижение выбросов – это серьезный стимул к перестройки экономики в целом. К развитию новых технологий в промышленности, в энергетике, в транспортной отрасли. Это потребует сквозной трансформации всей экономики", – сказал премьер-министр РФ.

Ранее Мишустин подписал постановление о расширении перечня направлений, которые будут финансироваться за счет бюджетных средств в рамках проекта "Чистый воздух". Соответствующий документ устанавливает, что региональные мероприятия по снижению вредных выбросов будут полностью финансироваться из федерального бюджета. Планируется, что в 2021 году на эти цели будет выделено более 1,8 миллиарда рублей.