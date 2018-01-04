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Москва 24

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Экономика

4 января, 19:23

Курс доллара впервые с октября 2017 года упал ниже 57 рублей

экономика деньги

Фото: depositphotos/sabphoto

Курс доллара впервые с октября 2017 года упал ниже 57 рублей на биржевых торгах.

Согласно данным на Московской бирже валюта США стоит 56 рублей 92 копейки. Падение составило 29 копеек. Последний раз подобное было зафиксировано в 16 октября 2017 года.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Федеральная резервная система США в три раза повысит базовую ставку, американское правительство начнет налоговую реформу, а Министерство финансов РФ втрое увеличит закупки валюты. Все это приведет к росту курса доллара до 65 рублей и выше. Подробный прогноз о колебании на рынке мировых валют читайте в тексте портала Москва 24.

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