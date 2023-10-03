Молдавия готова закупать газ у "Газрома", но по выгодной цене

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Молдавия готова закупать газ у "Газпрома", но по выгодной цене и без политических условий для Кишинева, сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов.

Он подчеркнул, что Кишинев полностью не отказался от идеи никогда не закупать газ у "Газпрома" для правобережья, однако у страны есть выбор.

"И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, то это возможно", – цитирует Парликова ТАСС.

Ранее заведующий отделом Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин

заявил, что Молдавия будет и дальше приобретать газ России, несмотря на решение властей республики.

Как он утверждает, в заявлении Молдавии указано, что газ не будет закупаться на той территории, которая подконтрольна конституционным властям. Однако, по словам эксперта, Приднестровье не относится к этой части страны.