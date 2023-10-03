Глава Минфина назвал приоритетом бюджета обороноспособность России

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Поддержка участников СВО и обороноспособность России являются главным приоритетом в бюджете РФ. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совфеде на слушаниях по проекту бюджета на следующие три года.

При этом он отметил, что средства, которые выделены на 2024 год, помогут в выполнении задач спецоперации.

"Общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 триллиона рублей", – дополнил Силуанов.

Ранее российское правительство направило фонду "Защитники Отечества" грант на сумму более 5 миллиардов рублей. Это позволит оказывать поддержку и ветеранам специальной военной операции, и их близким. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин добавил, что средства будут переданы для содействия в медицинской реабилитации, трудоустройства и обучения, а также юридической помощи.

В Госдуме обсудят меры поддержки участников СВО