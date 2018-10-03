Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2500 пунктов

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Индекс Мосбиржи обновил очередной исторический рекорд, достигнув отметки в 2501,78 пункта, следует из данных торгов.

При этом долларовый индекс РТС дошел до отметки в 1199,1 пункта, поднявшись на 1,49 процента. Ранее в среду индекс РТС на открытии торгов Московской биржи превысил отметку в 1200 пунктов, обновив рекорд 11 июля текущего года. Согласно данным торгов, рост составил 0,9 процента, до 1202,16 пункта.

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