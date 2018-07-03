В "Газпроме" прокомментировали угрозы ареста акций "Северного потока – 1"

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Пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" Сергей Куприянов прокомментировал заявления Украины о возможном аресте акций "Северного потока – 1". По его словам, для прояснения ситуации нужно дождаться решения суда.

Ранее член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева заявила, что Киев должен арестовать акции "Северного потока – 1". Так Украина хочет взыскать с России 2,6 миллиарда долларов. У Украины есть и другие исковые заявления к России на общую сумму в 8-10 миллиардов долларов.

"Мы считаем – это ни о чем", – цитирует РБК Сергея Куприянова.

Минувшей зимой Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов по спору о поставках и транзите газа. Процедура исполнения решения приостановлена, поскольку "Газпром" обжаловал решение. Суд в Швеции оставил в силе решение о приостановке исполнения вердикта Стокгольмского арбитража. Теперь украинская компания не сможет начать процедуру принудительного изъятия средств.

Магистральный газопровод "Северный поток – 1" проложен по дну Балтийского моря для поставок газа из России в Германию в обход транзитных государств, в том числе Украины, Белоруссии и Польши. По газопроводу с 2012 года из России в Германию поступает более 60 миллиардов кубических метров газа ежегодно.