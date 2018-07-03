ЦБ отозвал лицензию у банка "Советский"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
У петербургского банка "Советский" отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
В приказе регулятора сказано, что решение принято "в связи со значением всех нормативов достаточности средств (капитала) кредитной организации <...> ниже двух процентов". ЦБ также сообщает, что передаст обязательства банка "Советский" другой кредитной организации.
Банк входит в топ-200 российских банков по размеру активов.
"Советский" был четвертым банком, санацией которого занимался сам регулятор (после "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка). До этого момента на санацию банк попадал в 2015 году – тогда финансовым оздоровлением банка занимался "Российский капитал". Затем санацию "Советского" продолжил Татфондбанк.
В марте 2018 года сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах нескольких бывших сотрудников банка "Советский". Возбуждено уголовного дела о крупном мошенничестве: по версии следствия банк выдал заведомо безвозвратные кредиты.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал лицензии у банков "Рублев" и "Мосуралбанка".
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